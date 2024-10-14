左手首骨折からの復活を目指す巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手（２９）が、早ければ１７日の「みやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）」のハンファ戦（都城）で実戦復帰することが１３日、分かった。驚異的なスピードで回復してきた助っ人が、ついに２６日から開幕する日本シリーズ出場を視界に捉えた。階段を順調に上っている。８月１１日の中日戦（バンテリンＤ）で左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）を骨折。同様の症例は全