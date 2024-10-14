フランスの画家「ロートレック」の個人コレクションとしては世界最大級の展覧会が札幌芸術の森美術館ではじまりました。19世紀末、パリを拠点に活動した画家「ロートレック」は歓楽街にアトリエを構えそこに生きる歌手や芸人たちを描きました。会場には素描作品を中心にポスターや版画をはじめ「ロートレック」の手紙や写真など個人のコレクションとしては世界最大級のおよそ260点が展示されています。「1