千歳市の支笏湖近くの国道できのう夕方、バイクとシカが衝突する事故がありました。バイクを運転していた男性は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。事故があったのは千歳市支寒内の国道です。きのう午後4時50分ごろ「バイクとシカの事故で運転手が頭部から出血している」と警察に通報がありました。警察によりますと、40代とみられる男性が運転していたバイクは支笏トンネルから東に数百メートル地点で右側の山から