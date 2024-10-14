アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理が、１３日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを披露した。インスタグラムで「懐かし投稿」と書き始め、「今更ながら、ＬｉＳＡさんの『ＳｈｏｕｔｅｄＳｅｒｅｎａｄｅ』をカバーさせていただいた時の写真」とつづり、肩があらわになった透け感あるレースのトップスにロングスカートを合わせた衣装姿を「＃最近の衣装たち」のハッシュタグを付け投稿。「歌う