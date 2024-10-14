◆みやざきフェニックス・リーグ四国アイランドリーグｐｌｕｓ選抜１―１０巨人（１３日・アイビー）緊張感の漂うマウンドを思い浮かべながら、山崎伊は四国ＩＬ選抜を相手に力強い直球を投げ込んだ。４回から２番手で登板。先頭を１球で二ゴロに抑えるなど、６球で打者３人を打ち取った。その後もカットボールやフォークなどの変化球を投げ込み、３回２４球、１安打無失点。「投げている感じも良かった」と万全の状態でＣＳに