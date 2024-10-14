三連休最終日のきょう(月)は、東日本から北日本を中心にたっぷりの日差しが届き、夜まで天気の大きな崩れはないでしょう。朝から綺麗な青空が期待でき、外で体を動かすのが気持ちの良いスポーツ日和となりそうです。一方、西日本ではゆっくり天気が下り坂へと向かいます。九州南部ではすでに雨の降っているところがあり、午後も九州の所々でにわか雨があるでしょう。日中の気温は各地で平年よりも高く、熊本30℃、京都・大阪・鳥取