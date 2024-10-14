北朝鮮の田舎の若者の、わずか14時間の逃避行だった。中国遼寧省の丹東は、市区人口（市内中心部の人口）78万人の、中国では中規模の都市だ。ちなみに上海は2487万人、北京は1916万人、同じ遼寧省の瀋陽は787万人、大連は408万人だ。鴨緑江沿いから市内中心部にかけて高層マンションが立ち並ぶものの、一歩裏通りに入ると雑居ビルや低層マンションが多い。不景気や人口減少もあってか、日本や韓国に住む人の目からすると、都市全体