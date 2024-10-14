ソフトバンク・和田毅投手（43）がシムゲームで左脚を再び痛め、わずか4球で降板した。先頭・正木に137キロを左前打された後、続く牧原大を初球で中飛に抑えるも左太腿を負傷。1日のオリックス戦でも同じ箇所を痛めており、小久保監督は「前と同じところ。ちょっと厳しいかもですね、今年は」とポストシーズンでの登板は難しい見通しを示した。和田は「何も話すことはないので、すみません」とだけ話した。