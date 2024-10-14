レアル・ソシエダの久保建英は、開幕からチームが絶不調に苦しむなか、孤軍奮闘ともいえる活躍を見せている。実際、今シーズンの公式戦（11試合）で挙げた２勝は、どちらもこのレフティが決勝点を挙げている。日本代表合流前の強豪アトレティコ・マドリー戦（10月６日開催）でも、キレキレの突破を何度も披露。１−１のドローに終わったものの、調子の良さを窺わせた。本人も、「僕自身のコンディションは今、一番いいんじ