【ワシントン時事】米国防総省は１３日、米軍の迎撃システム「高高度防衛ミサイル（ＴＨＡＡＤ）」とその関連部隊をイスラエルに派遣すると発表した。イランからのさらなるミサイル攻撃に備える狙いがある。イランが１日にイスラエルに行った大規模なミサイル攻撃を受け、バイデン大統領が配備を指示した。米国とイスラエルはイランへの報復攻撃を協議しており、中東情勢の一段の緊迫化が懸念されている。同省のライダー報道