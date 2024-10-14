垣内さんの思いに賛同して募金し、キーホルダーを受け取った常連客＝川崎市川崎区の平和湯川崎市川崎区にある創業７０周年の銭湯がひっそりと能登半島地震への義援金の募集を始めている。地元住民だけでなく、サウナ愛好家からも熱烈な支持を受ける「平和湯」の３代目、垣内代伊さん（４６）は「来てくれた人に、ちょっとでも何かを考えてもらう程度でいいんですよ」と笑った。戦後間もない１９５４年、代伊さんの祖父で当時石