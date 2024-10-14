柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが１３日までに自身のＳＮＳを更新。女優の高島礼子、夫でプロ野球のオリックス、巨人などで活躍した谷佳知さんと息子とのレアなプライベートショットを公開した。亮子さんはインスタグラムに「銀座のコンサート、名俳優としても大活躍中の高島礼子さんとご一緒させていただきました。久しぶりにお目にかか