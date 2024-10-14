浮気をされたなど、イヤな思い出ばかりの元カレっていますよね。そんな元カレに再会して「見返してやった！」という人もいるようです。今回は、「散々泣かされた元カレを見返してやったエピソード」の中から、幸せアピールをした話をご紹介します。結婚して幸せ「子どもと買い物中、元カレに再会してしまった。しかも、この元カレには散々泣かされてきたからいい思い出がなくて。スルーしようと思ったけど、元カレを見返したかった