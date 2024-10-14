タレント野呂佳代（40）が14日までに更新された、テレビプロデューサー佐久間宣行氏のYoutubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。かつて佐久間氏からかけられた一言を振り返り、号泣した。今回の動画では、野呂がこれまでにさまざまな先輩芸能人や一般人らからかけられた「人生で忘れられない言葉10選」をテーマにトークを展開。1位は、「人生で一番憧れている人」だという小池栄子に言われた言葉をあげた。野呂は「（小