10月14日（月）の『徹子の部屋』に、吉幾三が愛弟子・真田ナオキと登場する。【映像】菊池風磨、決起集会で深めたtimeleszの絆。最近はツアー中にメンバーとサウナへ行くように吉は真田のハスキーボイスが気に入り弟子にしたという。スタジオでもアカペラで歌を披露すると、黒柳徹子のリクエストに…。真田は吉に出会ったその日に「弟子になれ」と誘ってもらったが、翌日電話をすると「酔っていて覚えてない」と言われびっくりした