恋は、突然やってくるもの。一歩踏み出せば、あとは流れに身を任せるだけ。しかし、最初の一歩がうまくいかず、ジレンマを抱える場合も…。前進を妨げる要因と向き合い、乗り越えたとき、恋の扉は開かれる。これは、あるラブストーリーの始まりの物語。▶前回：バーで出会った清楚女性の“裏の顔”に遭遇。あまりのギャップに、29歳男は驚愕し…異性の友だち【前編】「ねえ、吉沢くん。今日って、やっぱり参加できない？」帰