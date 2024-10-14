巨人の戸郷が好調DeNA打線を警戒した。16日のCSファイナルS初戦を任される右腕はファーストSをデータを見ながらチェック。「牧さん、佐野さんが上がってきて、オースティンも打って、打つべきところが打って得点になっている」と分析した。今季DeNA戦は5試合で1勝2敗と黒星先行も防御率1・54。内容は十分で相性の不安はない。