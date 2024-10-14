◇セCSファーストS第2戦DeNA10―3阪神（2024年10月13日甲子園）【牛島和彦視点】やはり短期決戦は怖い。DeNAは2試合連続2桁安打。阪神投手陣は勢いにのまれたままCSを終えた。そんな猛攻の中で光った「つなぎの打撃」が2回の桑原の打席だ。1点を先制された直後の2回無死二塁。6番・桑原の後を打つ2人は左打者で、その次は9番投手。相手が左腕の高橋となれば、桑原が犠打で走者を進めて左対左で勝負する作戦は考えづら