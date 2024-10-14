◇パCSファーストS第2戦ロッテ2―3日本ハム（2024年10月13日エスコンF）あとアウト2つだった。ロッテは9回1死に益田が万波に痛恨の同点ソロを浴び、延長10回は沢村が浅間に右前適時打されサヨナラ負け。2連勝でファイナルS進出を決めることはできなかった。吉井監督は前日の初戦に出場しなかった安田、角中をスタメン起用。その2人がソロ本塁打を放ち、先発の小島が6回まで無失点と好投した。初戦と同じような展開となっ