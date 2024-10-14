左手首を骨折しリハビリ中の巨人・ヘルナンデスが、初めて屋外でフリー打撃を行った。川崎市のジャイアンツ球場で柵越えも披露し「90、95％くらいの力を出して確認した。状態は良かった。少しずつ自分のスイングとタイミングを取り戻しつつある」と順調に回復。「これからゲーム形式の練習を取り入れたい」と14日にもシート打撃を行い、17日からはフェニックス・リーグに参加する見込み。「フェニックスに行ったら、自分のス