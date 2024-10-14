3日間開催最終日は東京、新潟の2場。東京メインの「第72回府中牝馬S」は1着馬にエリザベス女王杯（11月10日、京都）の優先出走権が与えられる重要なステップレースだ。本命は関西馬マスクトディーヴァだ。1番人気に支持された前走ヴィクトリアマイルは直線でブレーキをかける不利が響いて3着。そんな厳しい状況下で1馬身半差まで迫ったのは能力を証だろう。その後は放牧で心身ともにリフレッシュ。帰厩後は順調に稽古を重ねて