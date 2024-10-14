◇パCSファーストS第2戦ロッテ2―3日本ハム（2024年10月13日エスコンF）ロッテの敗戦の中でともに今シリーズ初出場の安田と角中が先発起用に応えた。初戦で決勝弾の中村奨に代わり三塁で出場の安田は、5回に金村のカーブを先制の右越えソロ。今季レギュラーシーズンで本塁打ゼロの25歳は「監督の期待に応えられて良かったけど、チームが勝たないと意味がない」。角中は3番・左翼で7回に右越えソロし「数日前から“いけ