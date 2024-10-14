過去10年の結果から傾向を探る。☆人気1番人気【2・4・1・3】、2番人気【0・2・3・5】、3番人気【1・0・1・8】で上位人気は不安定。4番人気が【3・1・0・6】と好走。5番人気以下の優勝馬4頭で波乱含み。☆前走クイーンSが【3・3・3・22】で主力ステップ。距離は1800メートルが【6・5・3・35】で好成績。1600メートルが【3・4・5・40】、2000メートルが【1・1・1・27】で続く。☆東西比較関西馬が【9・6・5・68】、関