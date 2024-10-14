◇セCSファーストS第2戦DeNA10―3阪神（2024年10月13日甲子園）半歩分、距離にして約10センチ。打席でいつもよりホームベースに近づいた。DeNA・戸柱の考えた高橋対策だ。左足は白線を踏むほど近づいて立った。「本当にいいピッチャーなので、普通じゃ打てない。いやらしさじゃないけど、何とか投げにくくしたかった」左腕の得意球の一つは、左打者の内角に投げ込むツーシーム。4年ぶり5度目の対戦だが、頭に残像が残