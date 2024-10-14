ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル、Hiroこと森内寛樹（30）と女優山本舞香（27）が13日、それぞれのSNSで「We got married．」と、結婚したことを電撃発表した。7月に一部週刊誌で交際が伝えられ、Hiroも認めていた。この日、ともにインスタグラムに連名入りの書面やツーショット写真をアップし、結婚を報告。「これからはお互い家族として支え合い、いかなる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っておりま