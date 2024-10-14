米お騒がせラッパーのカニエ・ウェスト（47）の元アシスタントが、性的人身売買などの罪で逮捕・起訴された米音楽界の大物プロデューサーのショーン・コムズ被告（54）のパーティーで、ウェストから薬物を投与されて性的暴行を受けたと主張していることが分かった。米ニューヨーク・ポスト紙が報じたもので、2021年から翌年までパーソナルアシスタントをしていたインフルエンサーで元アダルトサイト「Only Fans」のモデルでもある