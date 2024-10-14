「EBiDAN」に所属する6人組グループLienelが13日、都内で「Lienel 1st PHOTOBOOKダンニャワード〜インドより愛をこめて〜」（主婦と生活社）発売記念イベントに出席した。楽曲の舞台となった縁もあり、インドで撮影を行った。もし2冊目が出るならどこで撮影したいか？という問いに、野球好きの近藤駿太（19）は「MLBの球場に行って、大谷選手とのツーショットを…」と夢を膨らませた。