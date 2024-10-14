米俳優キアヌ・リーブス（60）と女優サンドラ・ブロック（60）が、1994年の大ヒットアクション映画「スピード」の公開30周年を記念する特別試写会にそろって姿を見せた。8日に米ハリウッドのエジプシャン劇場で行われた上映会には、主演2人のほかメガホンを取ったヤン・デ・ボン監督（80）も出席し、上映後には登壇して質疑応答も行われ、多くのファンや業界関係者が詰めかけた。昨年8月に長年のパートナーをALS（筋萎縮性側索硬化