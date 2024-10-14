映画やドラマがきっかけで韓国料理にハマる人も多い。豪快な見栄えの料理は見ているだけでよだれが……。今回は映画のスペシャリストも思わずおなかが鳴った飯テロ作品を紹介。これを観たらいますぐ韓国料理が食べたくなること間違いなし！教えてくれたのは……映画ライター・新谷里映さん映画を中心に書いたり取材したり喋ったり。東京カレンダー本誌連載「ほろ酔いシネマ」担当。韓国料理といえば初渡韓で参鶏湯に感動。また韓国