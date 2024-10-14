元モーニング娘。の鞘師里保（26）が13日、東京・後楽園ホールでワールド女子プロレス・ディアナ「『十一人の女軍』バトルロイヤル」に登場した。「極悪女王」を手がけた白石和彌監督の新作映画「十一人の賊軍」とのタイアップイベント。試合前にはリング上で選手の呼び込みを行い、「会場の熱気に包まれて、もう2度とないのではと思い、大変光栄」と、リングからの景色に感動していた。