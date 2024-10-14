9人組グループ「超特急」の高松アロハ（23）と、7人組グループ「原因は自分にある。」の大倉空人（22）が13日、都内で、それぞれのファーストフォトブック発売記念イベント合同取材に出席した。高松のフォトブックのタイトルは「波濤（はとう）」。「芸能界という大きな波を越えていこうという意味を込めました」と説明した。大倉は「TAKATO OKURA」で、「名刺代わりの1冊を作っていきたいという気持ち」と明かした。