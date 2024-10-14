「2025ミス・ティーン・ジャパン」決勝大会が13日、都内で行われ、岐阜県の中学2年生、増田有沙さん（14）がグランプリを獲得し、応募総数3396人の頂点に立った。応援アンバサダーで新川優愛（30）平祐奈（25）トラウデン直美（25）が出席。新川がグランプリを発表すると、すでに「ディー・アップ賞」を受賞していたせいか、キョトンとした表情を浮かべた。「まさか2つも受賞できるとは思っていなかったのでちょっとびっくりしてい