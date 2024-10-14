セクシー女優の上羽絢（35）が13日、都内で「上羽絢1st写真集吐息」（双葉社）発売記念イベントを行った。バスト100センチ、ウエスト55センチで「細腰Jカップ」の愛称で知られている。「エロ美しい」をテーマに、「とにかくエロくしたい」と色気を最大限引き出した。「エロ美しいを極めているのが自分の売り。どう極めたのかを見ていただきたい」とアピールした。