女優今田美桜（27）が13日、都内で、着せ替え人形「リカちゃん」のお友だち人形「あこがれ芸能人みおちゃん」の発表会見を行った。今田をモデルに、大きな瞳とキリッとした眉や、ヘアスタイルなどの細部にまでこだわって1年半かけて完成させた。「こんな機会は最初で最後だと思って作りました。すごくワクワクしています」。“憧れの芸能人”が名前の前に付いていることに「厚かましいような…」と笑いながら「リカちゃんの仲間