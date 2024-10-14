宝塚歌劇団雪組トップの彩風咲奈が13日、東京宝塚劇場で退団会見を行った。サヨナラ公演「宝塚グランドロマン『ベルサイユのばら』−フェルゼン編−」の千秋楽を終えた彩風は、晴れやかな表情で会見場に姿を現した。「終えた今もいつも通り、1つ千秋楽を終えたなという感じ」と平常心。それだけ「宝塚は体の一部というか全てなんだなと思います」とつながりの深さをかみしめた。宝塚も男役も「私の全て」。今後について「何も決ま