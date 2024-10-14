多彩な作品が並んだ写真展＝相模原市中央区相模原市総合写真祭「フォトシティさがみはら２０２４」の受賞作写真展が、市民ギャラリー（同市中央区）で開かれている。戦後の沖縄で米軍強制土地接収に抵抗した故・阿波根昌鴻（あはごんしょうこう）さんの作品など、国内外のプロからアマチュアまで約１６０点を展示している。２８日まで。フォトシティさがみはらは市内在住の写真家江成常夫さんが創案し、２００１年にスタート。