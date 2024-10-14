俳優の岡田将生と中井貴一が9日、都内で行われたドラマ『ザ・トラベルナース』制作発表記者会見に、山崎育三郎、森田望智、野呂佳代、安達祐実、寺島しのぶと共に出席。本作に対する実際の病院からの反響を明かした。【写真】2年ぶりに岡田将生＆中井貴一のバディが帰還！本作は、卓越したスキル＆熱き哲学を持った“最強曲者ナース・コンビ”が、患者ファーストで医療現場を改革していく中園ミホ脚本の痛快医療ヒューマンドラ