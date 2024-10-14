【米ニューヨーク州１２日（日本時間１３日）＝一村順子】巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５０）が巨人に熱烈エールを送った。〇…松井さんが、今オフにフリーエージェント（ＦＡ）権を行使して大リーグ挑戦の意向を表明した巨人・菅野にエールを送った。「それは、やっぱり権利ですしね。何年か前に（メジャー移籍が）うまくいかなかったし、もう一回って気持ちがあるのは理解できる。もし、そうなるなら応援し