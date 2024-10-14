女優の山本舞香（２７）とロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏ（３０）が１３日、インスタグラムで結婚を発表した。２人はそれぞれ「Ｗｅｇｏｔｍａｒｒｉｅｄ．」と投稿し結婚を報告。この日は山本、そしてＨｉｒｏの母で元歌手の森昌子さん（６６）の誕生日だった。「これからはお互い家族として支え合い、如何（いか）なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております