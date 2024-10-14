歌手でタレントのあのが１３日に自身のＳＮＳを更新。ファンに質問を投げかけた。インスタグラムで「みんなの許婚っきゅんな相手はだぁれ？」とファンに質問し、新曲ＭＶの衣装姿でのオフショットを公開。白目をむいている写真や、パンダの着ぐるみとのツーショットなど様々なオフショットをアップした。この投稿にファンからは「あのちゃんに決まっている」「あのちゃんしか」「毎日あのちゃんにずっきゅんされてる」「チャ