リーグ優勝決定シリーズ米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）から、メッツとのリーグ優勝決定シリーズに臨む。大谷翔平投手の活躍も期待される中、ニューヨークの名物記者は署名記事で“揺さぶり”をかけている。米紙「ニューヨーク・ポスト」は、ジョン・ヘイマン記者の署名記事を掲載。「フランシスコ・リンドーアはスター性においてリーグ優勝決定シリーズで優位に立つたとえ彼がMVPを獲得できなくとも」との見