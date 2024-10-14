各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#72廣中れな」日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）が主催し、階級無差別で真のフィットネス日本一を決める「JBBFフィットネス・グランド・チャンピオンシップス」が6日、大阪・国際障害者交流センターで行われた。ビキニフィットネス4位入賞した34歳・廣中れなは2人の子育てと両立しながら日本トップ選手として活躍。競技を始める当初は両親の大反対を受けたとい