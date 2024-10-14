日本マクドナルドは10月18日、ハッピーセット「トムとジェリー」を期間限定販売する。人気のおもちゃで集客を図るのが狙い。ハッピーセット「トムとジェリー」は、来年、誕生から85周年を迎えるワーナー・ブラザースのアニメ「トムとジェリー」のドタバタ劇を表現したおもちゃをセットにしたもの。おもちゃは全6種ラインアップする。【写真】マクドナルド、ハッピーセット「トムとジェリー」全6種 TOM AND JERR