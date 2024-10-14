「ボクシング・ＷＢＡ世界フライ級タイトルマッチ」（１３日、有明アリーナ）世界ボクシング協会（ＷＢＡ）フライ級王者のユーリ阿久井政悟（倉敷守安）は、タナンチャイ・チャルンパック（タイ）に２−１の判定勝ちで２度目の防衛に成功した。世界ボクシング機構（ＷＢＯ）ライトフライ級王座決定戦で、岩田翔吉（帝拳）がハイロ・ノリエガ（スペイン）に３回３分ＴＫＯ勝ちし、２度目の世界挑戦で新王者となった。ＷＢＡバン