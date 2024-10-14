2009年に50歳で急死した米歌手マイケル・ジャクソンさんの元妻で、エルビス・プレスリーの娘でもある故リサ・マリー・プレスリーさんの回顧録が8日に出版され、結婚当初のジャクソンさんが「童貞」だったことが明らかになった。昨年1月に心不全で急死したプレスリーさんは、遺作となる回顧録「フロム・ヒア・トゥ・ザ・グレート・アンノーン」の中で1994年から96年まで2年間夫婦だったジャクソンさんの知られざる一面を告白してい