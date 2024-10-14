TWICEのMOMO（27）CHAEYOUNG（25）が13日、東京・渋谷ヒカリエで韓国の最新美容トレンドを体験できるイベントの発表会見を行った。コスメブランド「Wonjungyo」のブランドミューズを務めるMOMOは「メークのポイントはリップ。リップの新商品は“あめチャン”のようにプルッとした感じです」とアピールした。6人組男性グループ、NCT WISHも登壇。14日にも同所で開催。