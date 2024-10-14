「ボクシング・ＷＢＯアジア・パシフィック・バンタム級王座決定戦」（１４日、有明アリーナ）前日計量が１３日、都内で行われ、那須川天心はリミットの５３・５キロ、ジェルウィン・アシロは５３・２キロでクリアした。ボクシング５戦目で初のタイトル戦に臨む天心は、２０１４年にキックボクシングでプロデビューしてから最少体重となった感慨を口にし、前回からさらに進化した従来のボクシングにない動きである宇宙系ボクシ