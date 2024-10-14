「男子ゴルフ・日本オープン選手権・最終日」（１３日、東京ＧＣ＝パー７０）３位から出た今平周吾（３２）＝ロピア＝が５バーディー、３ボギーの６８で回り、通算４アンダーで初のゴルファー日本一に輝いた。国内メジャー初優勝で、昨年１１月の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ以来となる節目の通算１０勝目となり、５年シードを獲得。２０１７年の初優勝から、池田勇太、片山晋呉、尾崎直道に次いで史上４人目となるツアー