「ルヴァン杯・準決勝、川崎０−２新潟」（１３日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）初の主要タイトル獲得を目指す新潟と、３大会ぶりの優勝を狙う名古屋が１１月２日に東京・国立競技場で行われる決勝へ進んだ。新潟はＭＦ小見洋太（２２）、ＦＷ太田修介（２８）のゴールで川崎に２−０で快勝し、２戦合計６−１で初の決勝進出。名古屋は１−２で横浜Ｍに敗れたものの、合計４−３で逃げ切った。新潟が第２戦も勝利し、ク