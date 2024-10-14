サッカー日本代表は１３日、さいたま市内で２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選のオーストラリア戦（１５日、埼玉スタジアム）へ向けて、冒頭２５分間を除く非公開で調整した。練習には全２７人が参加した。２年前の同予選オーストラリア戦で、７大会連続のＷ杯出場に導く２得点の活躍を見せたＭＦ三笘薫（２７）は、相性の良さについて「そこまでは持っていない」と話し、アジアでしのぎを削ってきた難敵との戦いへ気を引き締め